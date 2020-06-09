Технологии

Газета.RuГазета.Ru«ВКонтакте» запускает функцию распознавания аудиосообщений

Социальная сеть "ВКонтакте" придумала, как примирить любителей и ненавистников голосовых сообщений, поэтому запустила функцию чтения аудиосообщений. Прочитать голосовое сообщение можно только, если оно имеет хронометраж до 30 секунд.
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ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

The GEEK05:39

«ВКонтакте» избавит от прослушивания голосовых сообщений

Вести.Ru06:16

«ВКонтакте» запустила систему распознавания аудиосообщений

Astera07:02

«ВКонтакте» научилась распознавать текст аудиосообщений

3DNews06:32

Это революция. «ВКонтакте» переводит голосовые сообщения в текст

Российская газета06:44

«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

ТАСС06:18

Во «ВКонтакте» готовят систему распознавания аудиосообщений

Игромания.ру08:16
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Происшествия

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Вести.Ru вчера в 19:14
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Здоровье

В Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых зараженных COVID-19.
Городовой вчера в 06:09
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Общество

В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлят до 23 июня включительно, соответствующее решение готовится, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 07:57
4
Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
6
Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
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Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
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Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

11 июня состоится презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. В Сети одно за другим появляются рекламные изображения этого гаджета.
Shraibikus News 06:10
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду

В Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять большое количество жидкости – чай, вода, морс и другие напитки – в целях профилактики обезвоживания организма.
МИР 24 08:32
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
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Происшествия

В Анапе экс-полицейские получили сроки за секс с 17-летней волейболисткой

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 07:56
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Шоу-бизнес

Фото исхудавшего Юдашкина шокировало россиян

Московский Комсомолец 08:28
Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
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Экономика

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости 08:37
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помочь семье погибшего в ДТП

РЕН ТВ 07:03
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Шоу-бизнес

Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде

Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Путешествия

В Турции раскрыли условия для въезда россиян

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
ФедералПресс 03:47
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Единоборства

Даниэль Кормье подписал контракт на бой со Стипе Миочичем

В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе.
FightTime.ru 04:10
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