Технологии
Газета.Ru«ВКонтакте» запускает функцию распознавания аудиосообщений
Социальная сеть "ВКонтакте" придумала, как примирить любителей и ненавистников голосовых сообщений, поэтому запустила функцию чтения аудиосообщений. Прочитать голосовое сообщение можно только, если оно имеет хронометраж до 30 секунд.
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Происшествия
Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде
Вести.Ru вчера в 19:14
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Здоровье
В Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых зараженных COVID-19.
Городовой вчера в 06:09
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
В Югре продлят режим обязательной самоизоляции до 23 июня
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлят до 23 июня включительно, соответствующее решение готовится, сообщила во вторник глава региона Наталья Комарова.
РИА Новости 07:57
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Происшествия
В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
11 июня состоится презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. В Сети одно за другим появляются рекламные изображения этого гаджета.
Shraibikus News 06:10
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
В Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять большое количество жидкости – чай, вода, морс и другие напитки – в целях профилактики обезвоживания организма.
МИР 24 08:32
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Происшествия
В Анапе экс-полицейские получили сроки за секс с 17-летней волейболисткой
Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 07:56
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Фото исхудавшего Юдашкина шокировало россиян
Московский Комсомолец 08:28
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Экономика
Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком
Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости 08:37
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде
Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде.
Московский Комсомолец вчера в 18:42
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ вчера в 07:15
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Армия и оружие
Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии
Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Путешествия
В Турции раскрыли условия для въезда россиян
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщил, что в стране ожидают приезда российских путешественников в июле.
ФедералПресс 03:47
Единоборства
Даниэль Кормье подписал контракт на бой со Стипе Миочичем
В первом матче, состоявшемся в июле 2018 года на UFC 226 в Лас-Вегасе, Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича уже в первом раунде и отобрал у него титул в тяжелом весе.
FightTime.ru 04:10