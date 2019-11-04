Общество

РИА НовостиРИА Новости«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

«ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

ТАСС03:49

«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

РБК05:45

«ВКонтакте» запустила пробный алгоритм против буллинга

Телеканал 360°04:43

ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Коммерсантъ04:28

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

РИА Новости06:42

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

Петербургский дневник03:27

«ВКонтакте» будет бороться с оскорблениями в комментариях

78.ru02:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:56
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Происшествия

Пропавшая в Нижнем Новгороде Юлия Розова найдена мертвой

Время Н 05:22
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru 09:13
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

За несколько часов до начала её выступления огромная очередь из ростовских поклонников певицы выстроилась перед ночным клубом, расположенным на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru 02:56
Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Кино

Вышел новый трейлер «Нового папы»

Российская газета 08:18
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Футбол

Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован

Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован после сердечного приступа

ГлобалМСК.ру 10:52
Политика

Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде

News.ru 10:44
Гаджеты

OnePlus Watch — у умных часов Xiaomi Mi Watch появился конкурент

Уже завтра будут официально представлены новые умные часы Xiaomi Mi Watch, а через несколько месяцев в продажу поступят первые умные часы компании OnePlus.
iXBT.com 08:38
Футбол

Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».
РБК вчера в 15:16
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Хоккей

«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ

Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
РИА Новости 11:11
Авто

Две модели Volkswagen подешевели в России

24 октября Volkswagen представил новое, восьмое поколение модели Golf.
Российская газета 02 ноября в 05:00
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Политика

«Невообразимо!»: как визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя

В Будапеште на этой неделе состоялась встреча президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
ТК Звезда вчера в 10:45
Общество

На Петербург надвигается метель

В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Футбол

Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Гаджеты

Microsoft разработало новое приложение Office для Android

Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Футбол

«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное