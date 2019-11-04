«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.

«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями

Общество Раскрыто кремлевское меню в День народного единства В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Лановому стало плохо во время спектакля Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Политика В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.

Политика Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Единоборства Ковалев назвал причины поражения Альваресу Российский боксер Сергей Ковалев объяснил, почему он проиграл в титульном бое за титул WBO мексиканцу Саулю Альваресу.

Шоу-бизнес Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Общество Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.