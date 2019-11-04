Общество

Вести ВоронежВести Воронеж«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями

«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.
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«ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

ТАСС03:49

«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

РБК05:45

«ВКонтакте» запустила пробный алгоритм против буллинга

Телеканал 360°04:43

ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Коммерсантъ04:28

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

РИА Новости06:42

«ВКонтакте» начнет бороться с оскорблениями в комментариях

РЕН ТВ03:39

«ВКонтакте» будет бороться с оскорблениями в комментариях

78.ru02:55
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Футбол

Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
RT на русском 05:20
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Общество

Раскрыто кремлевское меню в День народного единства

В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 09:38
Авто

Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО

Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
Car.ru вчера в 08:21
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Происшествия

Зарезали и сожгли: кто убил беременную женщину в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 10:07
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Шоу-бизнес

Лановому стало плохо во время спектакля

Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал 02 ноября в 23:32
Игры

РС-версия Detroit: Become Human почти готова — её дату выхода объявят совсем скоро

Творческий руководитель Quantic Dream Дэвид Кейдж в твиттере сообщил, что разработка Detroit: Become Human для РС почти закончена — команда близка к отправке игры «на золото».
Игромания.ру 08:09
Автоспорт

«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2020 год, сообщает пресс-служба команды.
Чемпионат 09:45
Политика

В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском

Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Политика

Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует

Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
News.ru 08:02
Единоборства

Ковалев назвал причины поражения Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев объяснил, почему он проиграл в титульном бое за титул WBO мексиканцу Саулю Альваресу.
Sportbox.RU 01:39
Политика

Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни

Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Известия 10:07
Армия и оружие

США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками

США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста

Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Газета.Ru 08:43
Общество

Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

Известия 09:38
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Общество

Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже

Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
REGNUM 06:42
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Происшествия

Поиски пропавшего челябинца Льва Холодилина прекращены

Южноуральская панорама 08:54
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Здоровье

Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике

Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.
МедиаПоток 04:04
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