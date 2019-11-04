Общество
Вести Воронеж«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями
«ВКонтакте» запустила эксперимент по борьбе с оскорблениями в комментариях в День народного единства, 4 ноября.
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Футбол
Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
Общество
Раскрыто кремлевское меню в День народного единства
В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.
Авто
Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО
Именно поэтому Model S готовится к масштабному обновлению, чтобы выиграть автомобиль от Porsche уже в следующем заезде.
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Игры
РС-версия Detroit: Become Human почти готова — её дату выхода объявят совсем скоро
Творческий руководитель Quantic Dream Дэвид Кейдж в твиттере сообщил, что разработка Detroit: Become Human для РС почти закончена — команда близка к отправке игры «на золото».
Автоспорт
«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год
Итальянский гонщик Антонио Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2020 год, сообщает пресс-служба команды.
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
Политика
Мэр французского Монпелье: великой Европы без России не существует
Президент России Владимир Путин 4 ноября вручил в Кремле государственные премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Единоборства
Ковалев назвал причины поражения Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев объяснил, почему он проиграл в титульном бое за титул WBO мексиканцу Саулю Альваресу.
Политика
Жена экс-генпрокурора Украины объявила об уходе из рады из-за болезни
Жена экс-генпрокурора Украины, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление о сложении депутатских полномочий.
Армия и оружие
США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
Шоу-бизнес
Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста
Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Экономика
IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul
Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
Происшествия
Поиски пропавшего челябинца Льва Холодилина прекращены
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Здоровье
Перечислены 10 худших продуктов в холодильнике
Медики рассказали о десятке самых худших продуктов, которые хранятся в холодильнике россиян.