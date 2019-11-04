Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Политика Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Происшествия В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Авто Представлен обновленный Hyundai Grandeur Компания Hyundai рассекретила обновлённый седан Azera, известный в России, как Grandeur.

Финансы Консервативные паевые фонды принесли весомый доход Консервативные паевые фонды принесли весомый доход Октябрь оказался очень успешным месяцем для инвестиций в облигационные фонды.

Армия и оружие На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.

Религия 4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.

Политика Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» «Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

Происшествия В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри Водитель «Газели» обстрелял машину «Лада Калина», в которой ехали мужчина, женщина и ребёнок, пишут местные СМИ.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Политика Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана, заявил Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает канал Al Jazeera.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Экономика Недалеко от реальности: кто поверил в фейк о принудительной плате за «Первый канал» Метод принудительного включения просмотра «Первого канала» во все платёжки в стране признан наиболее объективным, ведь он позволит ежемесячно собирать плату в размере 300-500 рублей (в зависимости от региона) и в течение ближайших 20 лет полностью погасить долги за трансляцию.

Гаджеты Xiaomi CC9 Pro оснащен уникальным подэкранным дактилоскопом Судя по очередному рекламному тизеру в сети, смартфон Xiaomi CC9 Pro получил подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Политика Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Армия и оружие Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Экономика Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.

Авто Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019 Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.