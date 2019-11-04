Общество
РИА Новости«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях
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В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
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Общество
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"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
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Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
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Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
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Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.
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Названы обладатели премии MTV Europe Music Awards-2019
В испанской Севилье завершилась церемония награждения лауреатов музыкальной премии MTV Europe Music Awards-2019, сообщает РИА "Новости".
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Для запуска RDR 2 на 60 FPS на ультра в 4K не хватит карты NVIDIA GeForce RTX 2080Ti
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Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
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Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
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