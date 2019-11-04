Общество

РИА НовостиРИА Новости«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.
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«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

РИА Новости06:42

«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

РБК05:45

ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Коммерсантъ04:28

«ВКонтакте» запустила пробный алгоритм против буллинга

Телеканал 360°04:43

«ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

ТАСС03:49

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

Петербургский дневник03:27

«ВКонтакте» будет бороться с оскорблениями в комментариях

78.ru02:55
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Общество

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"Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

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Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
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США ввели новые санкции против Ирана

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