Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

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