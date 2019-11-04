Общество

РИА НовостиРИА Новости«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.
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ВКонтакте тестирует функцию борьбы с оскорблениями в комментариях

Коммерсантъ04:28

«ВКонтакте» начала эксперимент по защите от кибербуллинга

РБК05:45

«ВКонтакте» запустила пробный алгоритм против буллинга

Телеканал 360°04:43

«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями

РИА Новости06:42

«ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

ТАСС03:49

«ВКонтакте» начнет бороться с оскорблениями в комментариях

РЕН ТВ03:39

«ВКонтакте» будет бороться с оскорблениями в комментариях

78.ru02:55
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Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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