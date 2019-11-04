Общество
РИА Новости«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. Теперь, когда пользователь пишет сообщение, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Религия
Православные празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Национальная служба новостей 03:30
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru вчера в 11:43
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 05:29
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Политика
Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Здоровье
Эксперты назвали причины развития рака кишечника
Эксперты назвали факторы, которые влияют на развитие рака кишечника. Среди них злоупотребление алкоголем и генетика.
ФАН 04:06
Футбол
«Тоттенхэм» предоставит Сону психолога после страшной травмы Гомеша
Нападающему "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мину потребуется помощь врачей после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (1:1).
Чемпионат 07:08
Политика
Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
News.ru вчера в 18:49
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Автоспорт
Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята
Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Происшествия
В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
В Забайкалье правоохранители задержали четвертого подозреваемого по делу об изнасиловании и убийстве - это 15-летний школьник.
Газета.Ru 05:26
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.
Inc-news.ru 01:28
Гаджеты
Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября
В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 06:27
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Здоровье
Президент Путин вручил брянскому врачу государственную награду
За время работы в должности главного врача поликлиники № 5 Иваном Дубовым были достигнуты позитивные результаты: поликлиника стала одним из передовых учреждений в городской сети здравоохранения.
РИА Стрела вчера в 11:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
РБК 02 ноября в 10:04
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Происшествия
В Новосибирске пожилая женщина упала в яму с кипятком
РИА Новости 03:50
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Происшествия
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Общество
Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей
Как сообщает The Guardian, фильм будет состоять из трех частей, в нем будет рассказываться, как отреагировали на инцидент жители Солсбери.
РБК вчера в 19:42
Футбол
Стали известны арбитры на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
УЕФА назначил арбитров на матчи четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА и «Краснодар» — «Трабзонспор».
Sport24.ru 06:26