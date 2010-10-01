Технологии

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«ВКонтакте» представила функцию распознавания голосовых сообщений

Отмечается, что пользователи получать возможность получить расшифровку голосового сообщения, отправленного им. В настоящее время она доступна части пользователей мобильного приложения VK. В ближайшее время эта возможность будет представлена для всех пользователей.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

The GEEK05:39

«ВКонтакте» запустила систему распознавания аудиосообщений

Astera07:02

«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

ТАСС06:18

«ВКонтакте» научилась распознавать текст аудиосообщений

3DNews06:32

«ВКонтакте» избавит от прослушивания голосовых сообщений

Вести.Ru06:16

«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Телеканал 360°08:08

Во «ВКонтакте» готовят систему распознавания аудиосообщений

Игромания.ру08:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы

Комсомольская правда вчера в 17:28
Экономика

Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны до 2035 года.
ТАСС 10:08
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Общество

IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц

IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании.
News.ru 04:02
1
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 04:07
37
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
701
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
28
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
351
Здоровье

803 нижегородца за сутки выписали после излечения от коронавируса

Рекордное число излечившихся от коронавируса и выписавшихся из больниц нижегородцев зафиксировано 9 июня этого года — 803 человека.
В Городе N 09:29
23
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
63
Происшествия

Полиция оцепила дом Михаила Ефремова

Вести.Ru 07:09
51
Наука

Создан новый носимый магнитоэнцефалограф

Сотрудники Ноттингемского университета долгое время занимались поиском решения данной проблемы и недавно представили его в виде нового носимого магнитоэнцефалографа.
Anonsens 09:27
2
Экономика

Важный день для Украины: МВФ решает вопрос о финансировании Киева

Киев, 9 июня 2020, 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 июня, совет директоров МВФ должен рассмотреть и одобрить новую программу сотрудничества с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:49
Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
171
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
153
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
21
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
8
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера

Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
2
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью финал", — приводит РИА "Новости" слова Михалкова.
Pravda.Ru 09:41
4
Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
19
Общество

Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок

REGNUM 03:12
156
Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
2
Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
18
Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
57
Происшествия

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Газета.Ru 10:01
1
Происшествия

Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
КТВ-Луч 06:41
104
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
5
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
28
Футбол

ЦСКА отложил идею с подписанием Лава

Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное