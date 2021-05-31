В Кремле прокомментировали слова Белоусова о возврате 100 млрд рублей в бюджет
По словам Белоусова, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.В источнике
С чего всё началось
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:23