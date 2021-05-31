По словам Белоусова, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.

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С чего всё началось В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости вчера в 06:23