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Экономика

В Кремле прокомментировали слова Белоусова о возврате 100 млрд рублей в бюджет

По словам Белоусова, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога.В источнике

С чего всё началось

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов

В ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов вряд ли нужно искать виновных, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:23

Подробнее о событии

Эксперты не видят сильных рисков для бумаг металлургов

ПРАЙМвчера в 10:21

Кремль отреагировал на слова о «нахлобучивании» металлургами государства

РБКвчера в 06:57

Песков сообщил, что Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов

ТАССвчера в 05:37

В Кремле оценили слова Белоусова о долге металлургов в 100 млрд рублей

RT на русскомвчера в 06:21

Кремль заявил, что Путину известно о сверхдоходах металлургов

Интерфаксвчера в 05:39

В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов

РИА Новостивчера в 06:23

В Кремле отреагировали на действия «нахлобучивших» государство металлургов

Царьградвчера в 05:26
Интересное

В США впервые разрешили употреблять в пищу генетически модифицированного лосося

Несколько тонн лосося, выращенного биотехнологической компанией AquaBounty Technologies Inc, теперь пойдут в рестораны и выездные столовые, где маркировка как генетически модифицированная не требуется, на Среднем Западе и вдоль Восточного побережья, генеральный директор компании Сильвия Вульф сказал.
ГЛАС.RU28 мая в 04:35

Капаррос считает, что Мхитарян поможет сборной в сентябрьских матчах

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос считает, что полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян, которого тренерский штаб национальной команды не вызвал на товарищеские встречи со сборными Хорватии и Швеции, поможет команде Армении в сентябрьских играх отборочного цикла ЧМ-2022.
РИА Новости17:23

Задержанного экс-главу «Открытой России» Пивоварова этапируют из Петербурга в Краснодар

Задержанного в петербургском аэропорту бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова отправят в Краснодар, так как уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудило краевое управление СК РФ.
ТАССвчера в 16:40

Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов республики в России

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу работу спецслужб в России, пишет интернет-издание "Список" со ссылкой на бывшего замдиректора чешской службы внешней разведки Яна Пашурека.
РИА Новостивчера в 09:14