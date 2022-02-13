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В Кремле заявили об актуальности вопроса энергопоставок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что вопрос энергопоставок на данный момент более чем актуален.
RT на русском
Европейцы отказались от долгосрочного сотрудничества по вопросам энергопоставок и теперь газ обходится Европе гораздо дороже.
Российская газета
"Президент говорил по энергетическому взаимодействию - что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов", - напомнил Песков.
Царьград
Еврокомиссия в зимнем экономическом прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году.
РИА Новости

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Песков объяснил, почему европейцы покупают газ по высокой цене
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