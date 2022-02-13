"Президент говорил по энергетическому взаимодействию - что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов", - напомнил Песков.
По сообщению Министерства обороны России, в районе курильского острова Уруп российскими средствами гидролокации в российских территориальных водах была обнаружена американская атомная подводная лодка класса «Вирджиния».
США раздули истерию вокруг "войны" с Россией для остановки "Северного потока — 2", написал профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон в статье под названием "Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины", опубликованной в журнале National Interest.
Министры обороны России и Великобритании Сергей Шойгу и Бен Уоллес во время встречи в Москве сфотографировались на фоне картины, где изображены главнокомандующие союзных войск во время Второй мировой войны на фоне рейхстага в Берлине.