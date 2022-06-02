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В Крыму в два-три раза снизились цены на сезонные овощи и фрукты

Крымские поставщики овощей и фруктов возмутились поставками продуктов из Херсона.
Московский Комсомолец
Как пишет MK.RU, рынок перенасыщен из-за товаров, которые поступают из Херсонской области.
RuNews24.ru
Еще одна местная жительница заметила, что доставленные из Херсона огурцы стоят 10-15 рублей, клубника — 50 рублей, картофель — 15-20 рублей.
Lenta.ru
Максим торгует на рынке в Крыму больше десяти лет.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Цены на овощи и фрукты в Крыму снизились почти на 30%
Крым 2407:50
В Крыму в два-три раза снизились цены на сезонные овощи и фрукты
ТАСС08:52
Крымские торговцы продают продукты по низкой цене из-за поставок из Херсонской области
Lenta.ru08:16
МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской области
Национальная служба новостей09:14
Крымские продавцы обратились к властям: «Остановите поставки овощей из Херсона»
Московский Комсомолец07:03
Херсонские овощи и фрукты снизили цены в Крыму
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