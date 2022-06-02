ТАССВ Крыму в два-три раза снизились цены на сезонные овощи и фруктыКрымские поставщики овощей и фруктов возмутились поставками продуктов из Херсона.Московский КомсомолецКак пишет MK.RU, рынок перенасыщен из-за товаров, которые поступают из Херсонской области.RuNews24.ruЕще одна местная жительница заметила, что доставленные из Херсона огурцы стоят 10-15 рублей, клубника — 50 рублей, картофель — 15-20 рублей.Lenta.ruМаксим торгует на рынке в Крыму больше десяти лет.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьКрым 24Крым 24Национальная служба новостейКИАГазета.RuКП - КрымРадио КрымПодробнее о событииЦены на овощи и фрукты в Крыму снизились почти на 30%Крым 2407:50В Крыму в два-три раза снизились цены на сезонные овощи и фруктыТАСС08:52Крымские торговцы продают продукты по низкой цене из-за поставок из Херсонской областиLenta.ru08:16МК: Цены на фрукты и овощи в Крыму снизили из-за поставок из Херсонской областиНациональная служба новостей09:14Крымские продавцы обратились к властям: «Остановите поставки овощей из Херсона»Московский Комсомолец07:03Херсонские овощи и фрукты снизили цены в КрымуREGNUM03:34В Крыму подешевели продукты после снятия продовольственной блокадыФедералПресс02:14Показать ещёОценить107Поделиться