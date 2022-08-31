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В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство с мощностью пять тысяч тонн рыбы в год

В Приозерском районе Ленинградской области построят крупное форелевое хозяйство.
Газета.Ru
Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".
Piter.tv
Инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью 5 тысяч тонн рыбы в год.
Piter.tv
Объем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.
РИА Новости

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В Ленобласти появятся новые сельхозпредприятия
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