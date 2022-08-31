Газета.RuВ Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство с мощностью пять тысяч тонн рыбы в годВ Приозерском районе Ленинградской области построят крупное форелевое хозяйство.Газета.RuСоглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь".Piter.tvИнвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью 5 тысяч тонн рыбы в год.Piter.tvОбъем инвестиций в проект ― почти 1,7 миллиарда рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Газета.RuНевские НовостиАгротаймРБК Санкт-ПетербургMASH МЭШ ЛенобластьIvbg.ruПодробнее о событииВ Ленобласти появятся новые сельхозпредприятияЛенТВ2413:18В строительство форелевого хозяйства в Приозерском районе вложат 1,7 млрд рублейМосковский Комсомолец Ленобласть08:55Производство форели за 1,7 млрд рублей построят в Приозерском районеIvbg.ru07:05В Приозерске увеличат форелевое производствоMASH МЭШ Ленобласть08:23В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйствоРИА Новости08:08Ленобласть вдвое увеличит годовое производство форели47channel.ru08:54Годовое производство форели в Ленобласти увеличится вдвоеPiter.tv06:42Показать ещёОценить73Поделиться