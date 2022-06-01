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В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35%

Инфляция в России с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35% в годовом выражении против 17,51% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.
ТАСС
По данным Росстата, дефляция в России с 21 по 27 мая сократилась до нулевого уровня.
ТАСС
В годовом выражении инфляция в России замедляется третью неделю подряд.
ПРАЙМ
"В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижение и по состоянию на 27 мая составили 17,35% год к году (на 20 мая: 17,51% год к году)", — говорится в документе.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляции
Говорит Москва13:17
В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35%
ТАСС13:16
В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России до 17,35%
RT на русском13:05
В России замедлилась годовая инфляция
Московский Комсомолец13:03
Годовая инфляция в России замедлилась до 17,35% на 27 мая
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