ТАССВ МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35%Инфляция в России с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35% в годовом выражении против 17,51% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.ТАССПо данным Росстата, дефляция в России с 21 по 27 мая сократилась до нулевого уровня.ТАССВ годовом выражении инфляция в России замедляется третью неделю подряд.ПРАЙМ"В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижение и по состоянию на 27 мая составили 17,35% год к году (на 20 мая: 17,51% год к году)", — говорится в документе.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Минэкономразвития сообщили о замедлении годовой инфляцииГоворит Москва13:17В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 21 по 27 мая замедлилась до 17,35%ТАСС13:16В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России до 17,35%RT на русском13:05В России замедлилась годовая инфляцияМосковский Комсомолец13:03Годовая инфляция в России замедлилась до 17,35% на 27 маяПРАЙМ12:55Показать ещёОценить6Поделиться