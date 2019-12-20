Армия и оружие

REGNUMREGNUMВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца 2019 года в состав ВМФ России войдут стратегические субмарины «Князь Владимир» и «Казань». Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
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Российские судостроители передадут флоту четыре новых атомных подлодки

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