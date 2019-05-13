Армия и оружие
REGNUMВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что до конца 2019 года в состав ВМФ России войдут стратегические субмарины «Князь Владимир» и «Казань». Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной
Музыкальный продюсер Бари Алибасов подтвердил госпитализацию своей супруги, 81-летней народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Политика
Источник рассказал о возможной выплате $3 млрд «Газпромом» Киеву
Источник в российской делегации на газовых переговорах сообщил, что российский "Газпром" может выплатить украинскому "Нафтогазу" примерно $3 млрд по решению стокгольмского арбитража в рамках пакетного соглашения с Киевом.
Политика
Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора
Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Происшествия
Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ
Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, который он снял с местной церкви.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси
Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Футбол
Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
Космос
Инструмент GISMO изучает центр Млечного пути
«GISMO наблюдает микроволны с длиной волны 2 миллиметра, что позволяет нам исследовать галактику в переходной зоне между инфракрасным светом и более длинными радиоволнами», - сказал Йоханнес Стагун, астроном из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, который возглавляет команду GISMO в Годдарде.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Политика
Ведущий НТВ жестко раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина
Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин обрушился с критикой на своих коллег, которые пришли на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Экономика
Рыбаки предупредили о возможных перебоях в промысле краба в январе
О возможных сбоях в промысле краба на Дальнем Востоке предупредила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Происшествия
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Здоровье
В Петербургской школе пять учеников и буфетчица заболели гепатитом А
В Купчино школьники заболели гепатитом А. Болезнь также обнаружили у работницы школьного общепита.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
В МИД Украины прокомментировали слова Путина об исконно русских землях
Замглавы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в украинском парламенте прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об исконно русских землях.
Футбол
Байрамян из «Ростова» = позитив. Вырос в деревне, после свадьбы жил с родителями, ходит в театры и поедет в отпуск на поезде
«Ростов» собрал горячих ребят, которые захлопнули первую часть сезона гостевыми 4:1 со «Спартаком» и динамичным танцем Байрамяна с хлопками и приседаниями под армянский микс на песню «MI GNA» («Не уходи») дуэта Super Sako & Hayko.
Футбол
Врач «Локомотива»: Фарфан восстановится полностью только к маю
Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Общество