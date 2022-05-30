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ВМФ России допустил подъем затопленного Украиной в порту Мариуполя корабля «Донбасс»

Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.
РИА Новости
В частности, запущена техника, откачивающая воду и заделаны обнаруженные в корпусе судна пробоины.
Комсомольская правда
В Народной милиции ДНР ранее сообщали, что украинские военные подожгли корабль управления "Донбасс" в мариупольском порту.
ТАСС
20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.
ТАСС

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В Мариупольском порту могут поднять со дна затопленный корабль «Донбасс»
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