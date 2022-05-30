Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.
20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.
«Посол Бринк была выдвинута президентом Байденом на пост посла на Украине 25 апреля 2022 года, единогласно утверждена сенатом США 18 мая 2022 года и прибыла в Киев 29 мая 2022 года», — утверждается на странице посла.