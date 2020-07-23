Армия и оружие
РИА НовостиВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием. "Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов", - сказал Рахманов.
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Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.РИА Новости20:02
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