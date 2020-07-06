Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.
Красная звезда17:02

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ВМФ России в 2020 году получит около 40 новых кораблей

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Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

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В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

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Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новости17:29
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