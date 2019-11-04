ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.

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Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря. Они прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

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