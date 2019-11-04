Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря. Они прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.
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В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России

ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.
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Известиявчера в 22:51

Военные ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

RT на русскомвчера в 21:14
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Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
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Общество

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Эксперты сообщили, какие продукты не стоит есть при беременности.
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