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ТАСС
ТАСС

Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Об этом сообщили оборонительные силы Дании. Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу.В источнике
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Московский Комсомолец

Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном

Московский Комсомолец06:50
Известия

ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

Известия06:59
RT на русском

Корабль Балтийского флота столкнулся с рефрижераторным судном

RT на русском06:52
РБК

Балтийский флот назвал причину столкновения с судном в проливе у Дании

РБК07:00
Lenta.ru

ВМФ России рассказал о столкновении боевого корабля с иностранным судном

Lenta.ru06:47
ТК Звезда

Иностранное гражданское судно столкнулось с кораблем Балтфлота

ТК Звезда06:43
ТАСС

Балтийский флот рассказал подробности столкновения корабля «Казанец» с иностранным судном

ТАСС06:39

Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики
Ведомостивчера в 12:35
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Коммерсантъ06:34
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
59

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02
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