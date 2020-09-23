Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
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Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Об этом сообщили оборонительные силы Дании. Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу.В источнике
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Балтфлот сообщил подробности столкновения российского корабля с иностранным судном
Московский Комсомолец06:50