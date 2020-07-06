Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.

с чего всё началось

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».

ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

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