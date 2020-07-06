Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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с чего всё началось

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.
Красная звезда17:02

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ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году

Коммерсантъ19:11

Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

Взгляд.ру19:13

Балтфлот усилят шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

РИА Новости17:29

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 войдет в состав ВМФ России в июле

ТАСС17:20

В 2020 году состав ВМФ России пополнят 40 кораблей и судов

ТК Звезда17:50

Чтобы Андреевский флаг всегда реял над океаном

Красная звезда17:02

В состав российского флота в этом году будут приняты около 40 боевых кораблей

Эхо Москвы18:07
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество

В Петербурге открываются музеи, выставки и фитнес-центры

С 6 июля в городе снова откроются государственные музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры (исключение составляют центры, которые находятся в ТРК и ТЦ). Также с понедельника снимаются ограничение на площадь магазинов, которые могут вести деятельность – ранее работать могли магазины с площадью торгового зала не более 400 метров, теперь же ограничений нет.
АБН 18:32
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
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Футбол

На самом высоком флагштоке Европы подняли флаг «Зенита» после победы в чемпионате РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 5 июля досрочно одержал победу в чемпионате России, обыграв в гостях команду «Краснодар» со счетом 4:2. В честь победы петербуржцев в чемпионате страны на самом высоком флагштоке Европы подняли флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита».
Невские Новости 19:17
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru 09:47
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Общество

В районе испанской провинции Галисия ввели карантин

Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
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Перенёсший трепанацию черепа Борис Корчевников показал фото из роддома

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Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости 15:29
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
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Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

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Общество

Определен уровень бедности в России

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

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Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
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Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
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Захваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
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Армия и оружие

В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

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Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
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Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
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Американский город наводнили сотни вооруженных людей

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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
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