Армия и оружие
КоммерсантъВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
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Отмечу, что ежедневно боевые корабли ВМФ России достойно демонстрируют Андреевский флаг в дальней морской и океанской зонах. В зависимости от объёма поставленных задач функцию военно-морского присутствия в Мировом океане выполняет от 60 до 100 кораблей и судов различных классов.Красная звезда17:02
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Общество
В Петербурге открываются музеи, выставки и фитнес-центры
С 6 июля в городе снова откроются государственные музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры (исключение составляют центры, которые находятся в ТРК и ТЦ). Также с понедельника снимаются ограничение на площадь магазинов, которые могут вести деятельность – ранее работать могли магазины с площадью торгового зала не более 400 метров, теперь же ограничений нет.
АБН 18:32
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Футбол
На самом высоком флагштоке Европы подняли флаг «Зенита» после победы в чемпионате РПЛ
Петербургский футбольный клуб «Зенит» 5 июля досрочно одержал победу в чемпионате России, обыграв в гостях команду «Краснодар» со счетом 4:2. В честь победы петербуржцев в чемпионате страны на самом высоком флагштоке Европы подняли флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита».
Невские Новости 19:17
Общество
В районе испанской провинции Галисия ввели карантин
Власти испанского автономного сообщества Галисия приняли решение ввести пятидневный карантин в комарке А Маринья, где живут около 70 тысяч человек.
РИА Новости 09:17
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 17:33
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК 03 июля в 17:14
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Кроме Hyundai Venue аналогичной КПП будет оснащаться кросс Sonet от Kia.
Car.ru вчера в 03:54
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
РИА Новости 17:09
Экономика
В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд
Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 18:40
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Шоу-бизнес
Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor 08:25
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку
Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
Вечерняя Москва 09:01
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия 17:10
Религия
Захваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан.
Lenta.ru вчера в 09:45
Армия и оружие
В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
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Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Общество
Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии
До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств.
РБК 18:40
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru 13:29
Здоровье
Употребление клубники может быть опасно для человека
Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа 13:22
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Здоровье
Лучший терапевт России умерла с коронавирусом в Воронеже
Блокнот Воронеж 14:06