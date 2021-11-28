ТАССВ МИД Греции заявили, что ответные меры РФ на санкции ЕС нанесли удар по экспорту страныОтветные меры РФ на санкции ЕС нанесли серьезный удар по экспорту Греции, особенно продовольствия, и страна концентрирует свои усилия на увеличении доли на российском рынке продукции других конкурирующих отраслей.ТАССГреция понимает ключевую роль России в архитектуре безопасности Европы, а также в региональных кризисах, заявил Варвициотис.ТАССЗамминистра добавил, что из-за пандемии Греция потеряла большое число российских туристов и выразил надежду на быстрое восстановление туристических потоков.Газета.RuВизит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря откроет новую страницу в отношениях двух стран, считает Варвициотис.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНLife.ruГазета.RuПодробнее о событииПервый замглавы МИД Греции назвал контрсанкции России серьёзным ударом по экспорту АфинLife.ru06:15Греция приветствует участие российских инвесторов в приватизации ее объектовТАСС03:58Самое цитируемоеВ МИД Греции рассказали о двукратном сокращении экспорта в Россию с 2014 годаМеждународная жизнь06:08В Греции признали, что контрсанкции России против ЕС нанесли серьезный удар по экспорту АфинГазета.Ru05:01В правительстве Греции назвали самые важные направления сотрудничества с РФИА Красная Весна05:32Первый замглавы МИД Греции Варвициотис указал на перспективность сотрудничества с РоссиейФАН05:16Показать ещёОценить4Поделиться