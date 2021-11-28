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В МИД Греции заявили, что ответные меры РФ на санкции ЕС нанесли удар по экспорту страны

Ответные меры РФ на санкции ЕС нанесли серьезный удар по экспорту Греции, особенно продовольствия, и страна концентрирует свои усилия на увеличении доли на российском рынке продукции других конкурирующих отраслей.
ТАСС
Греция понимает ключевую роль России в архитектуре безопасности Европы, а также в региональных кризисах, заявил Варвициотис.
ТАСС
Замминистра добавил, что из-за пандемии Греция потеряла большое число российских туристов и выразил надежду на быстрое восстановление туристических потоков.
Газета.Ru
Визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в РФ 8 декабря откроет новую страницу в отношениях двух стран, считает Варвициотис.
ТАСС

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Первый замглавы МИД Греции назвал контрсанкции России серьёзным ударом по экспорту Афин
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