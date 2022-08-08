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В России заявили, что поражены цинизмом слов Зеленского об обстреле Запорожской АЭС

Россия поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС.
ТАСС
Во время выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подчеркнул, что все чаще кажется, что "здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул".
РЕН ТВ
7 августа администрация Энергодара проинформировала, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС.
Lenta.ru
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что обстрелы Украиной Запорожской АЭС — опасная деятельность, которая грозит катастрофическими последствиями для огромной территории, включая Европу.
Lenta.ru

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В МИД РФ поразились цинизмом слов Зеленского об обстреле ЗАЭС
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В России заявили, что поражены цинизмом слов Зеленского об обстреле Запорожской АЭС
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