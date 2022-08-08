Во время выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подчеркнул, что все чаще кажется, что "здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул".
«Если, получив финскую визу, турист сразу поедет в другую страну и на время действия визы не заедет в Финляндию, за это могут последовать отказы в следующих визах или аннулирование, в крайнем случае», – пояснил Мурадян.
Аналитики "Bloomberg" указали проблемы ВС США, которые, по их мнению, заключаются в трудностях с пополнением личного состава, что в свою очередь несет потенциальную угрозу национальной безопасности, сообщает интернет-ресурс "ИноСМИ".