ИзвестияВ МИДе заявили о неготовности РФ продавать нефть себе в убытокМосква не станет продавать нефть себе в убыток, если страны Группы семи (G7) попытаются установить предельные цены на российскую нефть.ТАСС27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщало, что страны Группы семи намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть.Газета.RuПо словам Панкина, мировой рынок нефти «испытает шок с резким взлетом котировок».Телеканал 360°Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.URA.RuЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГЛАС.RUАбзацRT на русскомФАНЭкономика сегодняГазета.RuREGNUMАргументы и ФактыMASHРоссийская газетаТелеканал 360°Подробнее о событииЗамглавы МИД Панкин заявил о нежелании России продавать нефть себе в убытокLenta.ru08:38В МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убытокТАСС05:35Самое цитируемоеМИД: Россия не будет продавать нефть Западу себе в убытокURA.Ru07:47МИД РФ: Россия не будет продавать нефть себе в убытокРоссийская газета05:40Замглавы МИД: Россия не будет продавать нефть себе в убытокRT на русском06:51МИД РФ: Россия не станет продавать нефть себе в убытокИА Красная Весна05:54Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не будет продавать нефть себе в убытокТелеканал 360°07:23Показать ещёОценить205Поделиться