Будьте в Плюсе

В МИДе заявили о неготовности РФ продавать нефть себе в убыток

Москва не станет продавать нефть себе в убыток, если страны Группы семи (G7) попытаются установить предельные цены на российскую нефть.
ТАСС
27 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7 сообщало, что страны Группы семи намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть.
Газета.Ru
По словам Панкина, мировой рынок нефти «испытает шок с резким взлетом котировок».
Телеканал 360°
Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за начала спецоперации на Украине, призванной спасти жителей Донбасса, которые много лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов.
URA.Ru

Подробнее о событии

Замглавы МИД Панкин заявил о нежелании России продавать нефть себе в убыток
Lenta.ru08:38
В МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток
ТАСС05:35
Самое цитируемое
МИД: Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток
URA.Ru07:47
МИД РФ: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
Российская газета05:40
Замглавы МИД: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
RT на русском06:51
МИД РФ: Россия не станет продавать нефть себе в убыток
ИА Красная Весна05:54
Замглавы МИД РФ Панкин: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
Телеканал 360°07:23

Интересное

МО РФ сообщило о массовом отравлении российских военных в Васильевке Запорожской области

Российские военные массово доставлены в госпиталь с отравлением после выполнения задач в Васильевке Запорожской области.
Lenta.ru08:35

Вассерман допустил появление двух новых федеральных округов РФ на месте Украины

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман допустил, что после военной спецоперации на месте Украины будут сформированы Новороссийский и Юго-Западный федеральные округа.
Lenta.ru06:35

Историк Хомский заявил, что США и Европа ведут против России немыслимую игру

Поддерживая Украину и выстраивая коалицию западных стран, США стремятся максимально ослабить позиции России.
Газета.Ru06:46

В сети появилось видео перезапуска Saints Row

В сети интернет сегодня появилось видео и ряд изображений которые показали нам геймплей, графику и часть сюжета переработанной игры.
Yakutsk.ru07:01

The Guardian: Гибралтар хочет продать яхту, предположительно, Пумпянского 23 августа

Власти британской заморской территории Гибралтар намерены продать на аукционе 23 августа суперъяхту Axioma, принадлежащую, предположительно, попавшему под санкции российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, сообщила газета Guardian.
РИА Новости07:56

Нарколог Евгений Брюн отправлен под домашний арест

Бывший главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отправлен под домашний арест.
Российская газета08:27

Губернатор Севастополя Развожаев: над зданием штаба Черноморского флота сбили беспилотник

Пост воздушной обороны флота сбил беспилотник над зданием штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.
РБК03:29

Шатров: поражения Украины вынуждают Запад перейти к следующему этапу

Политолог Игорь Шатров считает, что силы коалиции проводят спецоперацию на Украине, как и планировалось, и на данный момент Западу не за что зацепиться.
Ku.life08:14

The National Interest: экономика России выдержала санкции благодаря шагам Центробанка

Эпископос назвал плохую продуманность санкций четвертым фактором успеха экономической системы России.
Lenta.ru07:48

Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши»

В Израиле в возрасте 64 лет скончался известный актер Сергей Григорьев, голосом которого говорил Филя в программе "Спокойной ночи, малыши".
Российская газета03:58