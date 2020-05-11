Армия и оружие
КоммерсантъВМС Ирана во время учений по ошибке выпустили ракету по своему судну
Противокорабельная ракета была выпущена по ошибке во время военно-морских учений Ирана в Оманском заливе с фрегата Jamaran по вспомогательному судну Konarak, сообщили в соцсетях иранские журналисты. Сообщается о десятках пострадавших и то, что подбитое судно отбуксировано в порт Чабахар.
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Представитель СМИ: в Оманском заливе иранский фрегат обстрелял дружественное судно
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Около 40% сотрудников российских компаний могут выйти на просроченную задолженность из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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Evo-rus.com 01:14
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Ветеран европейского тренерского цеха Арсен Венгер назвал игроков, которые займут лидерские позиции в мире футбола после того, как завершится эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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В марте в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
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Газета.Ru вчера в 15:17
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Новости за ночь: СМИ узнали о планах ЦБ напечатать 1,5 трлн рублей
«Система не справится»: Как объясняют отказ раздавать деньги россиянам Для проведения операций РЕПО будут напечатаны 1-1,5 триллиона рублей, утверждается в публикации.
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Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 15
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Определены сроки открытия магазинов одежды в России
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Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала в Instagram поздравление с Днем Победы.
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В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
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