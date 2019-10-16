Армия и оружие
ИзвестияВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet. Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн.
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с чего всё началось
«Шведская подводная лодка по ошибке интерпретировала звук [от буя] как нарушившую границы подводную лодку», – сообщает 16 октября издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.Фонтанка.Ру04:34
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Шведы потратили $2 млн на поиски российской подлодки. Она оказалась неисправным буйком
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Политика
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РИА Новости вчера в 13:24
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Sports.ru 03:33
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
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Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Российская газета вчера в 15:05
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
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Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda готовится к премьере своего первого серийного электрокара, которая состоится на автосалоне в Токио 23 октября.
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Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
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В курсе.ру 02:23
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
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По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.
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Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
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Lenta.ru вчера в 12:43
Футбол
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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей.
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На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20