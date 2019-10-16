с чего всё началось

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet. Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн.

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Экономика Стало известно, как ФСИН зарабатывает на унитарных предприятиях По словам центра, унитарные предприятия ФСИН могут поставлять продукцию и оказывать услуги колониям, СИЗО, тюрьмам и другим без открытого конкурса.

Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Фигурное катание Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года за допинг Международный союз конькобежцев (ISU) объявил на официальном сайте о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой за нарушение антидопинговых правил.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Космос Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора» Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Авто Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара Компания Mazda готовится к премьере своего первого серийного электрокара, которая состоится на автосалоне в Токио 23 октября.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Футбол Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Происшествия В Соликамской колонии нашли мертвым заключенного В Соликамской ИК-9 нашли мертвым одного из заключенных. Трагедия произошла в ночь на 16 октября.

Общество Российских детей защитят от падений из окон По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Футбол Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей.