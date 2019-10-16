Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet. Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось
«Шведская подводная лодка по ошибке интерпретировала звук [от буя] как нарушившую границы подводную лодку», – сообщает 16 октября издание Svenska Dagbladet
 со ссылкой на источники.
Фонтанка.Ру04:34

Подробнее о событии

Адмирал рассказал, почему шведам начали мерещиться российские подлодки

РИА Новости06:03

Сломанный метеобуй заставил ВМС Швеции «ловить» чужую подлодку в 2014 году

Ридусвчера в 20:08

Шведы перепутали морской буй с российской подлодкой

URA.Ruвчера в 23:25

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известиявчера в 21:41

Шведы потратили $2 млн на поиски российской подлодки. Она оказалась неисправным буйком

Телеканал 360°вчера в 20:32

"Ну буй-то хоть мы из строя вывели?!": Шведы стали посмешищем в Twitter за "русскую подлодку"

Царьград03:16

Шведские ВВС охотились за подлодкой из-за сигнала от сломанного буя

РЕН ТВвчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Коммерсантъ 03:57
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета

В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
Авто

Продажи Lada рухнули на 38% в Европе

В сентябре нынешнего года в странах, входящих в Евросоюз, было продано 204 автомобиля Lada.
AutoNews 04:43
Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Общество

Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ

Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.
ToDay News Ufa вчера в 14:40
Политика

Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера

Харьковский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов о поддержке Минских соглашений и формулы Штайнмайера.
Накануне.Ru 05:34
Технологии

Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT

Игромания.ру вчера в 16:45
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

«Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Rambler News Service 06:50
Армия и оружие

Эрдоган обвинил армию Сирии в гибели двух турецких военных

Накануне сообщалось, что в результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека.
Взгляд.ру 06:28
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Общество

Как супермодель Белла Хадид оказалась самой красивой женщиной в мире

Самой красивой женщиной в мире назвали супермодель Беллу Хадид - компьютерная программа определила, что черты ее лица соответствуют "золотому сечению" на 94,35%.
Газета.Ru 06:39
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Происшествия

Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя

Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.
RT на русском 06:35
Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

РИА Новости 06:27
Экономика

Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

Новым хозяином комплекса Circus Circus (более 3,7 тыс. номеров, 17-е место в рейтинге крупнейших отелей) станет компания, аффилированная с Филом Раффином, который владеет в Лас-Вегасе отелем-казино Treasure Island (более 2,8 тыс. номеров, 30-е место).
РБК 06:17
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Московский Комсомолец вчера в 12:53
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие

Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции

Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.
Lenta.ru 06:32
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъ вчера в 20:49
Политика

Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни

Фракция "Справедливая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
REGNUM 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное