с чего всё началось

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet. Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн.

Шоу-бизнес В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Происшествия Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.

Общество Россиянам показали порно вместо передачи на НТВ Безобразие в эфире длилось 15 минут. Уже даже названа причина ЧП: человеческий фактор, были неверно подключены кабели к оборудованию.

Политика Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера Харьковский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов о поддержке Минских соглашений и формулы Штайнмайера.

Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Экономика «Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Происшествия Грузия передаст России фигуранта дела об убийстве следователя Вице-премьер, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани поручила экстрадировать в Россию хакера Ярослава Сумбаева, одного из фигурантов дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье.

Политика Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Кузнецова назвала невозможным возвращение смертной казни Фракция "Справедливая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь.