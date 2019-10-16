Армия и оружие
ИзвестияВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet. Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн.
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с чего всё началось
«Шведская подводная лодка по ошибке интерпретировала звук [от буя] как нарушившую границы подводную лодку», – сообщает 16 октября издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.Фонтанка.Ру04:34
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Шведы потратили $2 млн на поиски российской подлодки. Она оказалась неисправным буйком
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