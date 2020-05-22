с чего всё началось

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Экономика Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.

Наука Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование. 7

Происшествия Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ. 438

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 106

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 967

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Кино Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние» Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад. 35

Политика В России назвали дату снятия ограничений в регионах По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения. 66

Общество В России автоматически продлили патенты мигрантам В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта. 58

Общество Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини. 54

Авто Электрокар Tesla Model 3 превратили в кабриолет Калифорнийская фирма Newport Convertible Engineering (NCE) из Хантингтон-Бич, предлагает владельцам Tesla Model 3 превратить их седан в кабриолет.

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Автоспорт Алонсо выиграл виртуальную гонку «Инди-500» Испанский пилот Фернандо Алонсо стал победителем виртуальной гонки «Инди 500» The Race All-Star Series.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 192

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 56

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым. 107

Происшествия Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.

Армия и оружие Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV. 10

Энергетика Выбрали момент: США закупились российской нефтью В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. 12