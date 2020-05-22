Армия и оружие
ТАССВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
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Экономика
Туроператоры объяснили, почему не считают комиссию турагента фактически понесенными расходами
По словам Тараса Демуры, включить агентскую комиссию в ФПР туроператор может, только когда используется классическая агентская схема работы: на счет поставщика поступает вся сумма за проданный тур и уже потом, получив отчет агента, принципал выплачивает ему его вознаграждение.
ТурДом 05:56
Наука
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование.
РЕН ТВ 16:31
Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
Футбол
«Наполи» планирует заработать 200 миллионов евро на трансферном рынке
В общей сложности «Наполи» планирует заработать около 200 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 15:25
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество
В России автоматически продлили патенты мигрантам
В МВД РФ сообщили, что мигрантам, которые работают в России, официально продлили на 93 дня патенты, срок действия которых закончился после 15 марта.
Московский Комсомолец 06:28
Политика
Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»
«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии
Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Авто
Электрокар Tesla Model 3 превратили в кабриолет
Калифорнийская фирма Newport Convertible Engineering (NCE) из Хантингтон-Бич, предлагает владельцам Tesla Model 3 превратить их седан в кабриолет.
За рулем Кубань вчера в 01:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в захвате заложников в Москве
Коммерсантъ 08:53
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Автоспорт
Алонсо выиграл виртуальную гонку «Инди-500»
Испанский пилот Фернандо Алонсо стал победителем виртуальной гонки «Инди 500» The Race All-Star Series.
Матч ТВ 15:45
Происшествия
В Киеве радикалы пытались подорвать офис Медведчука
В Киеве в офис украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука ворвались радикалы.
Свободная Пресса 13:56
Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Технологии
Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47
Общество
Назван период заразности носителей коронавируса
Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 21 мая в 02:54
Происшествия
Подросток застрелил бывшего бойца АТО под Киевом
Шестнадцатилетний житель Киевской области застрелил экс-бойца батальона «Айдар» Игоря Корниенко, участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.
News.ru 15:56
Армия и оружие
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости 01:00
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14