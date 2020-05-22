Армия и оружие

ТАССТАССВМС США испытали лазер против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
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Испытания прошли 16 мая в Тихом океане, сообщает
 CNN со ссылкой на пресс-службу командования, в них принял участие десантно-транспортный корабль USS Portland.
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