Армия и оружие
ТАССВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.
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Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей 09:15
Общество
Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале
В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии.
РИА ОмскИнформ вчера в 10:27
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 01:18
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:45
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Происшествия
Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях
АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
Политика
Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией
При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией.
ИА Красная Весна вчера в 09:42
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Общество
29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом
Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека.
News.ru 15:41
Религия
Как готовятся мусульмане встретить праздник Ураза-байрам
От всей души поздравляю всех мусульман с праздником Ураза - байрам.
Газета Заря (Алексеевское) 01:57
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Космос
NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике
HotGeo вчера в 01:38
Транспорт
В Благовещенске мост через Зею для ремонта не закроют на выходных
Мэрией Благовещенска принято решение не закрывать зейский автомобильный мост на выходные, а приступить к аварийно-восстановительным работам в начале следующей недели.
Телепорт 22:05
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Происшествия
Три лесных пожара локализованы в черте города Читы
Забайкальский рабочий 22:30
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70
Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 22:25
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Путешествия
В АТОР назвали условия для возобновления поездок за рубеж
Специалисты АТОР назвали ключевые условия для возобновления поездок из России за рубеж.
Актуальные Новости 12:07
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости 01:00
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47