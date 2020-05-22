с чего всё началось

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 558

Общество Омские вахтовики устроили бунт в «коронавирусном» госпитале В омском Минздраве рассказали о бунте, который накануне устроили рабочие-вахтовики с Чаяндинского месторождения, находящиеся в госпитале ветеранов войн, расположенном в центре города возле здания мэрии. 157

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 485

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 8

Происшествия Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестировали в аварийных условиях АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах. 58

Политика Лукашенко призвал не вставать на колени перед Россией При ознакомлении с новыми военными белорусскими разработками Александр Лукашенко заявил, что не стоит вставать на колени перед Россией. 1K

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 109

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Общество 29 сотрудников центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом Инфекцию выявили у 29 работников центра подготовки космонавтов. Всего на территории Звёздного городка COVID-19 заболели 64 человека. 19

Общество В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов. 244

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 532

Здоровье Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70 Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.

Общество Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы. 3K

Энергетика Выбрали момент: США закупились российской нефтью В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. 14