ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети. На них запечатлены моменты, когда пилоты американских истребителей встречались с неопознанными летающими объектами. Эти видео попали в Сеть и вызвали настоящий резонанс.

ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Футбол Супруга Мамаева поделилась фото с мужем Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.

Кино В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец» Сообщается лишь то, что сериал будет основан на фантастических романах Дж. Р. Р. Толкина, что будут задействованы новые сюжетные линии, которые предшествуют "Братству Кольца"

Происшествия ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Армия и оружие Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Экономика Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.

Армия и оружие Ядерную войну России и США показали в ролике Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.

Происшествия Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.

Шоу-бизнес Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.

Гаджеты HP представила ноутбук Elite Dragonfly с поддержкой Wi-Fi 6 Компания HP показала самый компактный и автономный 13-дюймовый ноутбук, поддерживающий технологию Wi-Fi 6. Ноутбук HP Elite Dragonfly весит меньше килограмма, а экран занимает 85,8% лицевой поверхности.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Политика Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".

Политика И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.

Авто АвтоВАЗ отказался от выпуска мощной версии «Лада Гранта» Напомним, выпуск дорестайлинговых седанов Гранта Спорт и хэтчбеков Калина Спорт прекратили ещё в 2018 году одновременно с обычными версиями моделей.

Энергетика Opal не пропал. Как виртуальный хаб на Балтике может помочь «Газпрому» Напомним, что ранее суд ЕС принял решение, согласно которому российский "Газпром" может использовать не более 50% мощности немецкого газопровода OPAL.