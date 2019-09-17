Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Общество Назван город с самыми высокомерными россиянами Самые невысокомерные россияне, согласно исследованию, живут в Иваново — город занял 25-ю позицию.

Армия и оружие Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Шоу-бизнес Первая жена Мезина: «По желанию Андрея наши дочки прошли тест ДНК на его отцовство» Первая жена Андрея Мезина Алена Соболевская с двумя дочками Андрея Мезина живет в Челябинске и почти 10 лет счастлива с другим мужчиной (не хоккеистом).

Происшествия Россиянин бросил гранату в московского полицейского Полиция задержала уроженца Бурятии, бросившего гранату в остановившего его сотрудника ДПС в Москве.

Происшествия Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.

Происшествия Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Технологии Сервис онлайн-бронирования Bookform присоединился к Яндекс.Картам К Яндекс.Картам присоединилась команда проекта Bookform. Это система онлайн-записи и работы с клиентами для любого бизнеса в сфере услуг.

Наука В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Космос В ESA поделились снимком удивительного явления на Марсе Специалисты агентства ESA поделились с общественностью снимком удивительного явления на поверхности Марса.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.

Политика «Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.

Политика Зяббаров официально объявлен министром сельского хозяйства РТ Приехавший на заседание Марат Ахметов, который ранее возглавлял минсельхоз РТ, заявил присутствующим депутатам, что экс-главу уже сегодня представят в качестве министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Происшествия Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.

Финансы Официальный курс евро вырос на 64 копейки Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.