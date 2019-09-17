Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом

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