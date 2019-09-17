Армия и оружие
ИзвестияВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом
Российская газетавчера в 05:23
ВМС США подтвердили подлинность видео, на которых запечатлен неопознанный летающий объект
Общественное телевидение Россиивчера в 06:17
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:04, Вашингтон
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