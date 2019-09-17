Армия и оружие

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное. На трех видеороликах запечатлены встречи американских пилотов с неопознанными летающими объектами. Как сообщает в своих новостях издание Popular Mechanics, речь идет о двух инцидентах.
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ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе

Взгляд.рувчера в 09:06

Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО

Газета.Ruвчера в 09:32

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом

Российская газетавчера в 05:23

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Московский Комсомолецвчера в 07:59

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

ТК Звездавчера в 06:48

ВМС США подтвердили подлинность видео, на которых запечатлен неопознанный летающий объект

Общественное телевидение Россиивчера в 06:17

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе

РИА Новостивчера в 08:25
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
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Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
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В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
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Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Армия и оружие

Эрдоган назвал срок начала операции на северо-востоке Сирии

По словам Эрдогана, если через две недели результата не будет, что Турция реализует свой план проведения военной операции на северо-востоке Сирии.
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Армия и оружие

В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

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Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
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Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

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Полиция проверяет информацию о стрельбе на рынке «Таганский ряд»

В Екатеринбурге сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбы, которая якобы произошла на рынке «Таганский ряд».
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Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
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Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
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Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.
РБК 05:53
Происшествия

Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве

Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака.
Известия 04:34
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
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