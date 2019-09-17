Армия и оружие
Свободная ПрессаВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное. На трех видеороликах запечатлены встречи американских пилотов с неопознанными летающими объектами. Как сообщает в своих новостях издание Popular Mechanics, речь идет о двух инцидентах.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным летающим объектом
Российская газетавчера в 05:23
ВМС США подтвердили подлинность видео, на которых запечатлен неопознанный летающий объект
Общественное телевидение Россиивчера в 06:17
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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RT на русском вчера в 23:00
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РЕН ТВ 04:17
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
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РИА Новости 07:25
Политика
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Российская газета 07:29
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
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Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
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Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
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Lenta.ru 04:59
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Московский Комсомолец 05:55
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Телепрограмма вчера в 17:34
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
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Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Lenta.ru 05:50