Политика
РБКВМС Украины подтвердили возвращение задержанных Россией кораблей
В украинских ВМС заявляли, что предупреждали Россию о планах прохода через пролив. В сентябре Россия передала Украине моряков с задержанных кораблей, в начале ноября Киев потребовал от Москвы вернуть бронекатера и буксир.
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Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Политика
Спецназ разогнал демонстрантов, заблокировавших парламент Грузии
Кадры разгона демонстрантов в прямом эфире показывает телеканал "Рустави-2". Спецназ оттеснил митингующих от здания грузинского парламента.
Общество
Путин поддержал строительство моста через Лену
Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Футбол
Скаут: «Джикия соответствовал уровню Бельгии»
Скаут Павел Кучеров в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4) соответствовал уровню соперника.
Происшествия
Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту
Говорят, что не без Вострикова в 2012 году в Левобережном районе города образовались несколько «резиновых квартир», в которые без разрешения собственников на время скандальных довыборов в горсовет зарегистрировали сотни жителей иных районов Липецка, чтобы те смогли отдать голоса за нужных Михаилу Гулевскому кандидатов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений
Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
Политика
Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли
Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российских универсальных десантных кораблей
Военно-морской флот РФ раскрыл характеристики российских универсальных десантных кораблей, строительство которых начнется в 2020 году в Крыму, передает «Хайтек».
Политика
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита
"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна вновь возобновит операцию «Источник мира» в Сирии, если курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) не отступят от турецко-сирийской границы.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Музыка
Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов
Российская группа Little Big выложила в пятницу клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.
Футбол
Коноплянка назвал цель сборной Украины на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
Обвинившие Егора Крида в сатанизме эксперты лишены аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших творчество рэпера Егора Крида, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Политика
В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.