Политика

РБКРБКВМС Украины подтвердили возвращение задержанных Россией кораблей

В украинских ВМС заявляли, что предупреждали Россию о планах прохода через пролив. В сентябре Россия передала Украине моряков с задержанных кораблей, в начале ноября Киев потребовал от Москвы вернуть бронекатера и буксир.
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В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей

RT на русском06:22

ВМС Украины подтвердили возвращение задержанных Россией кораблей

РБК08:01

Переданные России корабли начали движение в направлении материковой Украины

ТАСС07:17

Киев подтвердил получение от России арестованных катеров

Life.ru08:31

В ВМС Украины подтвердили передачу Россией трех украинских кораблей

РЕН ТВ06:22

ВМС Украины: Военные корабли направляются из Крыма в Одессу

REGNUM06:49

Задержанные катера и буксир отдали Украине

Телеканал 360°05:25
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Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
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Пригожин объяснил, почему Ротару отказывалась выступать в России

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Политика

Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли

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Военно-морской флот РФ раскрыл характеристики российских универсальных десантных кораблей, строительство которых начнется в 2020 году в Крыму, передает «Хайтек».
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Армия и оружие

Глава МИД Турции заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов

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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
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