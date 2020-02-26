Армия и оружие
РБКВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН. По его словам, вместо 29 кораблей у России уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия.
Читать в источнике
Оценить310
с чего всё началось
Воронченко заявил, что вместо 29 кораблей, которые находились в Крыму в 2014 году, на полуотсрове дислоцированы уже 42 судна, причем 12 из них являются носителями ракетного оружия.Московский Комсомолец03:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Политика
Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Здоровье
О необычном симптоме рака печени рассказали онкологи
Как сообщает ToDay News Ufa, на ранних стадиях рак печени обычно не вызывает симптомов.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Клишас: Все поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно
Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ никак не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Музыка
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Шоу-бизнес
Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты
Шоу-бизнес
Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье
Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Игры
На Amazon появилась страница версии Horizon Zero Dawn для ПК
Политика
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
Происшествия
Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
Происшествия
В Подмосковье четверо подростков устроили групповое изнасилование
В Подмосковье четыре подростка предстанут перед судом по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девочки.
Единоборства
Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде
Гаджеты
Назван самый популярный в мире смартфон 2019 года
Самым популярным в мире смартфоном в 2019 году по итогам продаж стал iPhone XR.
Общество