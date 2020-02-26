с чего всё началось

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН. По его словам, вместо 29 кораблей у России уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия.

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

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