Армия и оружие

РБКРБКВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН. По его словам, вместо 29 кораблей у России уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия.
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с чего всё началось
Воронченко заявил
, что вместо 29 кораблей, которые находились в Крыму в 2014 году, на полуотсрове дислоцированы уже 42 судна, причем 12 из них являются носителями ракетного оружия.
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