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В МВД ЛНР рассказали, что силы Народной милиции взяли под контроль завод Knauf в Соледаре

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в Telegram-канале
 сообщил, что подразделения республики полностью контролирую территорию завода Knauf Gips в Соледаре.
Военное дело
Столкновения идут уже на прилегающих улицах города, — написал Киселёв.
News.ru
9 августа корреспондент РИА "Новости" сообщил, что союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке российской артиллерии и авиации ведут бои против ВСУ в самом городе.
Газета.Ru
В свою очередь офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал ТАСС, что первые улицы возле завода находятся под огневым контролем союзных сил.
ТАСС

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Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о взятии под контроль НМ завода Knauf в Соледаре
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