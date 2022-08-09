"Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.
Ранее председатель совета директоров "Булгаргаза" Иван Топчийский заявил, что Болгария продолжает переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок российского газа, но ставит условие об изменении деталей контракта.
Американский актер и кинопродюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел по гуманитарным связям между Россией и США Стивен Сигал посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.