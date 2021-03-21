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Российская газета

В МВФ заявили об ускоренном восстановлении темпов мировой экономики

Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее, заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото на Форуме развития Китая - 2021.В источнике
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С чего всё началось
Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, однако серьезные риски, такие как распространение новых штаммов коронавируса, еще остаются, заявил
 первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

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