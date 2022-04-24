Украина давно планировала наступление в Донбассе, и опередить ее благодаря российской спецоперации удалось буквально на несколько часов, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
Издание пишет, что в телах жертв обнаружили небольшие металлические дротики, называемые флешеттами. theguardian.com/Фотография: Алессио Мамо Флешетта является противопехотном оружием, которое использовалось еще сто лет назад, во время Первой мировой войны.
Оппозиционное левоцентристское "Движение Свобода" побеждает на парламентских выборах в Словении по предварительным данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) после подсчета более половины голосов.