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В Марселе сотни человек протестуют после объявления результатов выборов

Во французских городах начались манифестации после объявления предварительных результатов президентских выборов в стране, сообщают СМИ.
РИА Новости
Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией.
Взгляд.ру
Как отмечает издание Progres, на улицах Лиона от 200 до 300 человек, многие из которых одеты в черное, а также несколько "желтых жилетов", идут по городу, скандируя лозунги "Лион, Лион, антифа" и "ни Макрон, ни Ле Пен".
РИА Новости
В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
РИА Новости

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