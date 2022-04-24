Как отмечает издание Progres, на улицах Лиона от 200 до 300 человек, многие из которых одеты в черное, а также несколько "желтых жилетов", идут по городу, скандируя лозунги "Лион, Лион, антифа" и "ни Макрон , ни Ле Пен ".