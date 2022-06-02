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В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-сотрудников до 1%

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в некоторых регионах может опуститься до 1% годовых, заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
РИА Новости
На ипотеку по новой программе неделю назад было подано 1,5 тыс. заявок, отметил зампред Минцифры.
РБК
Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей.
ТАСС
Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.
РИА Новости

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Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%
ТАСС09:19
Замглавы Минцифры Максим Паршин допустил снижение ставки по ипотеке для IT-специалистов
Lenta.ru10:24
Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%
Коммерсантъ09:49
В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%
RT на русском09:24
В Минцифры допустили снижение ставки льготной ипотеки для IT-сотрудников до 1%
Ведомости10:29
Замглавы Минцифры Паршин допускает снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%
РИА Новости09:05
В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-сотрудников до 1%
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