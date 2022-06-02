ИнтерфаксВ Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-сотрудников до 1%Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в некоторых регионах может опуститься до 1% годовых, заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.РИА НовостиНа ипотеку по новой программе неделю назад было подано 1,5 тыс. заявок, отметил зампред Минцифры.РБКМаксимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в других - 9 млн рублей.ТАССОформить льготную ипотеку могут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНациональная служба новостейАМИТЕЛПласПрофильThe Moscow PostКомсомольская правдаРоссийская газетаПодробнее о событииМинцифры допустило снижение ставки по ипотеке для IТ-специалистов до 1%ТАСС09:19Замглавы Минцифры Максим Паршин допустил снижение ставки по ипотеке для IT-специалистовLenta.ru10:24Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%Коммерсантъ09:49В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%RT на русском09:24В Минцифры допустили снижение ставки льготной ипотеки для IT-сотрудников до 1%Ведомости10:29Замглавы Минцифры Паршин допускает снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%РИА Новости09:05В Минцифры допустили снижение ставки по льготной ипотеке для IT-сотрудников до 1%Интерфакс08:13Показать ещёОценить13Поделиться