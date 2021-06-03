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Экономика

В Минцифры рассказали о мерах поддержки IT-компаний

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В России уже полгода действует совершенно новое условие в части налогов для IT-компаний.
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В программе абсолютно бесплатно могут принять участие молодые IT-компании, уточнил замглавы ведомства.
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По поручению президента России Владимира Путина был принят федеральный закон, по которому для компаний-разработчиков IT-сферы радикальным образом снижены налоги.
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В конце мая стало известно, что правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.
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В Минцифры рассказали, какие в России созданы условия для IT-бизнеса

Реальное время13:59

В Минцифры рассказали о мерах поддержки IT-компаний

RT на русском14:29
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Интересное

Bloomberg: Байден доработает запрет на операции с компаниями, связанными с военными КНР

Президент США Джо Байден намерен внести ряд изменений в введенный ранее запрет для американских физических и юридических лиц на инвестиции в компании, которые связаны с китайскими военными.
ТАСС20:29