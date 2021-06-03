В Минцифры рассказали о мерах поддержки IT-компаний
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В России уже полгода действует совершенно новое условие в части налогов для IT-компаний.
В программе абсолютно бесплатно могут принять участие молодые IT-компании, уточнил замглавы ведомства.
По поручению президента России Владимира Путина был принят федеральный закон, по которому для компаний-разработчиков IT-сферы радикальным образом снижены налоги.
В конце мая стало известно, что правительство России до 2024 года выделит 5,26 млрд рублей на поддержку бизнесменов при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики.