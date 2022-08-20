ИнтерфаксВ Минцифры заявили, что рост тарифов на услуги связи не превысит инфляциюПовышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции, изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.ИнтерфаксПредставители Минцифры вместе с ФАС в течение 2022 года отслеживают изменения в тарифной политике мобильных операторов, чтобы не допустить спекуляций.Телеканал 360°Эксперты рынка, также подтверждают, что увеличение тарифов российскими операторами не превышает темпы инфляции.Экономика сегодня5 августа сообщалось, что Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПетербургский дневникТелеканал 360°Аргументы и ФактыИА Красная ВеснаRT на русскомФАНREGNUMПодробнее о событииМинцифры сообщило, что рост цен на тарифы сотовых операторов не превысит инфляциюLenta.ru10:36В Минцифры заявили, что рост тарифов на услуги связи не превысит инфляциюИнтерфакс07:24Самое цитируемоеМинцифры подтвердило рост цен на услуги связи не выше уровня инфляцииЭкономика сегодня07:28Минцифры России заявило, что не допустит спекуляций в сфере сотовой связиRT на русском07:43Минцифры: цены на тарифы сотовых операторов будут в пределах инфляцииREGNUM07:42Минцифры: Повышение тарифов на услуги связи не превысит инфляциюРоссийская газета07:53В Минцифры заявили, что цены на тарифы сотовых операторов будут в пределах инфляцииТАСС07:16Показать ещёОценить78Поделиться