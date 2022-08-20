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В Минцифры заявили, что рост тарифов на услуги связи не превысит инфляцию

Повышение тарифов на услуги связи останется в пределах инфляции, изменение цен не должно быть ощутимым для абонентов и позволит сохранить качество связи, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.
Интерфакс
Представители Минцифры вместе с ФАС в течение 2022 года отслеживают изменения в тарифной политике мобильных операторов, чтобы не допустить спекуляций.
Телеканал 360°
Эксперты рынка, также подтверждают, что увеличение тарифов российскими операторами не превышает темпы инфляции.
Экономика сегодня
5 августа сообщалось, что Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Минцифры сообщило, что рост цен на тарифы сотовых операторов не превысит инфляцию
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В Минцифры заявили, что рост тарифов на услуги связи не превысит инфляцию
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