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Российская газета

В Минэнерго объяснили рост цен на бензин на фоне удешевления нефти

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.
РИА Новости
Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции.
РИА Новости
Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — добавил Сорокин.
RT на русском
Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка.
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