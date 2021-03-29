В Минэнерго объяснили рост цен на бензин на фоне удешевления нефти
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.
Во-вторых, как указал замглавы Минэнерго, двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически не отличаются от уровня инфляции.
Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — добавил Сорокин.
Для этого и ввели специальный демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка.
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Замглавы Минэнерго объяснил, почему в других странах бензин дешевле, чем в России
Комсомольская правдавчера в 14:36