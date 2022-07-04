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В Минэнерго заявили, что РФ намерена сохранять долю на рынке угля в 25% до 2050 года

Россия намерена нарастить свою долю на мировом рынке угля с 18% до 25% до 2050 года и сохранить место в тройке стран с самым высоким объемом экспорта.
ТАСС
В начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из России с августа 2022 года.
Интерфакс
Снижение экспорта может составить 30%, до 156 млн тонн.
Интерфакс
Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Интерфакс

Подробнее о событии

Россия собралась занять четверть мирового рынка угля к 2050 году
Московский Комсомолец06:36
Минэнерго заявило о намерении России занять четверть мирового рынка угля
Ридус06:01
Россия намерена остаться в тройке лидеров по экспорту угля
Коммерсантъ05:39
Россия рассчитывает остаться в первой тройке экспортеров угля
Финмаркет05:51
Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году
Интерфакс05:43
Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля к 2050 году
РИА Новости05:42
В Минэнерго заявили, что РФ намерена сохранять долю на рынке угля в 25% до 2050 года
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