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В Минфине США рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 года

США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, когда должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из РФ.
ТАСС
По словам Адейемо, к декабрю Евросоюз планирует заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.
РЕН ТВ
По заявлению представителя ведомства, США надеются, что цены на нефть на мировых рынках снизятся, а вводимые нормы позволят энергоресурсам из России туда поступать.
РЕН ТВ
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
РИА Новости

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Минфин США: договоренность о пределе цен на российскую нефть может быть достигнута к декабрю
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