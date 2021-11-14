ТАССВ Минфине США считают, что успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост ценУспешная борьба с пандемией является ключевым условием для сдерживания роста цен в Соединенных Штатах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.REGNUM"Если мы будем успешно справляться с пандемией, я бы ожидала возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года", - добавила Йеллен.ТАССНесмотря на то что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии, в стране наблюдается рост инфляции.ТАССКак сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги.REGNUMЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииМинистр финансов США: в рекордном росте инфляции в США виновата пандемияИА Красная Весна12:53Власти США хотят сдержать инфляцию за счет победы над пандемией COVID-19Экономика сегодня12:52В Минфине США считают, что успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост ценТАСС11:29Штаты предсказывают низкую инфляцию в случае успеха в борьбе с коронавирусомМойка7812:06Минфин США: успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост ценREGNUM11:38Глава Минфина США Йеллен подчеркнула важность борьбы с пандемией для экономикиФАН12:45Показать ещёОценить2Поделиться