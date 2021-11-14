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В Минфине США считают, что успешная борьба с пандемией поможет сдерживать рост цен

Успешная борьба с пандемией является ключевым условием для сдерживания роста цен в Соединенных Штатах, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
REGNUM
"Если мы будем успешно справляться с пандемией, я бы ожидала возвращения цен к нормальному уровню в какой-то момент во второй половине следующего года", - добавила Йеллен.
ТАСС
Несмотря на то что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии, в стране наблюдается рост инфляции.
ТАСС
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что составляющие один процент населения США богатейшие граждане умудряются почти не платить налоги.
REGNUM

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