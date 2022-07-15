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В Минфине приостановили выдачу разрешений на продажу дочек зарубежных банков

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение приостановить выдачу разрешений на продажу "дочек" иностранных банков в России.
ТАСС
«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьёзные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом», — заявил чиновник ( цитата по «Интерфакс»).
Frank Media
Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала военной операции на Украине и введения жестких санкций.
Интерфакс
Андрей Костин, глава ВТБ, чьи "дочки" в Европе столкнулись с масштабными ограничениями, говорил на ПМЭФ в июне о необходимости "симметричных" ответных мер.
Интерфакс

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Минфин остановил выдачу разрешений на продажу дочерних компаний зарубежных банков
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