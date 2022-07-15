«У наших госбанков, которые находятся под санкциями, и вообще у наших банков под санкциями возникли довольно серьёзные проблемы с работой по расшивке ситуаций со своими банками, которые находятся за рубежом», — заявил чиновник ( цитата по «Интерфакс»).