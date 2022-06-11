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В Минобрнауки анонсировали соглашение с КНР о биржевой торговле климатическими кредитами

Россия и Китай в 2022 году завершат переговоры о доступе российских климатических проектов на китайские торговые площадки, в будущем может появиться евроазиатская карбоновая биржа.
ТАСС
По словам спецпредставителя Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова, в результате может возникнуть евроазийская карбоновая биржа.
АБН
Как сообщалось ранее, южнокитайская провинция Хайнань во второй половине текущего года планирует открыть международный центр торговли квотами на выбросы в атмосферу парниковых газов.
ТАСС
В середине мая сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Россия будет торговать с Китаем на евроазиатской карбоновой бирже
ФАН11:12
Минобрнауки анонсировало соглашение с КНР о биржевой торговле климатическими кредитами
ГЛАС.RU06:52
Россия и Китай в 2022 году договорятся о биржевой торговле климатическими проектами
Газета.Ru06:42
В Минобрнауки анонсировали договор с КНР о биржевой торговле климатическими кредитами
Говорит Москва06:26
В Минобрнауки анонсировали соглашение с КНР о биржевой торговле климатическими кредитами
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