Димитровградский НИИАР помогает вывести японскую «Фукусиму» из эксплуатации

Саму систему разработали на «Маяке», а НИИАР провёл цикл исследований и получил данные по свойствам золей, образующихся при резке как модельных образцов, имитирующих различные топливосодержащие материалы, образовавшиеся в результате аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», так и самих образцов ОЯТ механическим методом и лазерной резкой.