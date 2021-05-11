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В Минприроды оценили обеспеченность России запасами нефти и газа

Глава Минприроды России Александр Козлов оценил обеспеченность России запасами нефти в 59 лет, а природным газом — в 103 года.В источнике

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В Минприроды оценили обеспеченность России запасами нефти

ТАСС20:36

Глава Минприроды рассказал, когда в России закончатся нефть и газ

РБК19:48

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа

РИА Новости18:03

В Минприроды рассказали о запасах нефти и газа в России

RT на русском19:18

Предсказаны сроки истощения запасов нефти и газа в России

Lenta.ru18:45

Глава Минприроды рассказал, когда у России закончатся запасы нефти и газа

Комсомольская правда18:28

В Минприроды рассказали о величине запасов нефти и газа в России

Российская газета19:43
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