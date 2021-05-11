Саму систему разработали на «Маяке», а НИИАР провёл цикл исследований и получил данные по свойствам золей, образующихся при резке как модельных образцов, имитирующих различные топливосодержащие материалы, образовавшиеся в результате аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», так и самих образцов ОЯТ механическим методом и лазерной резкой.
Исследование фракций частиц, выделяемых фейерверками, показали, что высшая средняя концентрация PM10 (от Particulate Matter — взвешенные частицы; численное значение показывает максимальный размер в мкм) составляла.