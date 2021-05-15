В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса
Цена вакцины "Спутник Лайт" еще не установлена, сообщили газете в Минпромторге. В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.В источнике
С чего всё началось
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса.
Российская газета19:00