Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто

В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

Цена вакцины "Спутник Лайт" еще не установлена, сообщили газете в Минпромторге. В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.В источнике
RT на русском
РЕН ТВ
A42.RU
Российская газета
ИА Хакасия
ФАН
Вечерняя Москва
Царьград
Life.ru
Реальное время
Общественная служба новостей
ТК Звезда
News.ru
ИА Красная Весна
ФедералПресс
Комсомольская правда
Московский Комсомолец
URA.Ru
Газета.Ru
Smotrim.ru
Lenta.ru
ПРАЙМ
RuNews24.ru
Известия
РИА Новости
Телеканал 360°

С чего всё началось

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса.
Российская газета19:00

Подробнее о событии

Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса в России

РБК22:04

В Минпромторге рассказали о цене российских вакцин против COVID-19

РИА Новости21:33

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Российская газета19:00

В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

ТАСС20:26

Вакцины от коронавируса обошлись России почти в 60 миллиардов рублей

Комсомольская правда20:18

Минпромторг РФ раскрыл стоимость вакцин от коронавируса

URA.Ru20:07

Цены на российские вакцины от коронавируса сравнили в Минпромторге

Телеканал 360°21:23
Интересное

«Манчестер Сити» в статусе чемпиона Англии одержал победу над «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» дома проиграл «Манчестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 3:4. В составе хозяев голы забивали защитник Эмиль Крафт, нападающий Жоэлинтон и полузащитник Джозеф Уиллок.
Спорт-Экспрессвчера в 16:59

Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
РИА Новости19:12

Решение по проекту сверхтяжелого «Енисея» примут не раньше конца 2021 года

Окончательное решение по проекту сверхтяжелой ракеты-носителя будет принято не раньше конца 2021 года, сообщил журналистам в пятницу генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.
ТАССвчера в 04:50

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01-0,13%

Целевые диапазоны закрытия "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 620-3 670 пунктов, а также 73,50-74,20 рубля и 89,30-90,10 рубля соответственно.
ТАССвчера в 13:52