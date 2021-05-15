Цена вакцины "Спутник Лайт" еще не установлена, сообщили газете в Минпромторге. В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.

С чего всё началось В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса. Российская газета 19:00