Алтайские власти на два года раньше планируют расселить аварийные дома

Власти Алтайского края на два года раньше запланированного, в 2023 году, завершат программу переселения из аварийного жилья более 5 тыс. человек, сообщил на заседании правительства в среду министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.