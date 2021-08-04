По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.
Российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров в Греции, совершил незапланированную посадку в связи со срабатыванием датчика, двигатели машины повреждены не были, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Ростеха.
Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на армию.
Власти Алтайского края на два года раньше запланированного, в 2023 году, завершат программу переселения из аварийного жилья более 5 тыс. человек, сообщил на заседании правительства в среду министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.
Издание сообщает, что, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединение крупных ритейлеров) Игоря Караваева, уже сейчас транспортные расходы составляют 25% от стоимости овощей на полках.