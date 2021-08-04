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В Минпромторге отметили снижение цен на овощи

В Минпромторге сообщили о тенденции к снижению цен на овощи из так называемого борщевого набора, которая заметна и у производителей, и у торговых сетей.
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По данным Росстата, за неделю с 27 июля по 2 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. Подешевела морковь — на 11,3%, помидоры — на семь процентов, картофель — почти на 6,5%, огурцы — на 5,3%, лук — на 0,7%.
РИА Новости
В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на так называемый борщевой набор, которые включают системную работу на региональном уровне.
ТАСС
Стоимость овощей из «борщевого набора» накануне обсуждалась на совещании Евтухова, сообщил ранее «Коммерсантъ».
РБК

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